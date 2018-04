Fox se apresta a traicionar a Meade

Álvaro Delgado/ Proceso

Ciudad de México.- Con el equipo de campaña de Ricardo Anaya en manos de quienes fueron los principales colaboradores de Vicente Fox en su sexenio –Santiago Creel y Jorge G. Castañeda–, el guanajuatense analiza abandonar a José Antonio Meade y darle su apoyo al candidato del PAN, partido del que renegó pese a que en 2000 lo llevó a la Presidencia de la República.

Rubén Aguilar Valenzuela, quien fue vocero e intérprete de Fox en su gobierno y ahora es el estratega mediático de Anaya, revela a Proceso que se reunió con el expresidente y lo convenció de que sólo el panista puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador.

“Le dije: ‘Si usted no quiere que llegue López Obrador a la Presidencia, si piensa usted que es un atraso para el país, que nos va a regresar 40 o 50 años en la historia, dese un escenario B, no sólo un escenario A, no apueste sólo a uno’. Y me dijo: ‘Sí. No lo había pensado’.”

–¿Entonces Fox va a cambiar a Meade por Anaya?

–Pienso que es una posibilidad. Me parece que como se vayan dando los resultados, mucha gente, a su vez, va a ir cambiando sus opciones.

Y es que, como en el de Meade, en el proyecto de gobierno de Anaya no está previsto cancelar las pensiones a los expresidentes, como lo ha planteado López Obrador.

“En el texto que estoy armando no está”, confirmó al reportero Salomón Chertorivski, coordinador del programa de gobierno de Anaya, quien a su vez propuso –por primera vez– un programa de austeridad en el gobierno federal que no prevé desaparecer esa pensión, de la cual Fox quiere seguir gozando.

La austeridad es una novedad en el discurso del político-empresario Anaya que, como lo ha hecho López Obrador desde antes de ser jefe de gobierno, propone “acabar con los privilegios a la clase política”, según lo delineó ante la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) el miércoles 4 en Tlaquepaque, Jalisco.