Fortuna de “El Mencho” podría superar los 1,000 mdd

Redacción

Ciudad de México.-La fortuna de “El Mencho”, líder el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría superar los 1,000 millones de dólares, esto de acuerdo con expertos de la DEA.

Una de las grandes inquietudes de cualquier persona es saber cuanta es la fortuna que tiene un narcotraficante en su poder, uno de los más sonados del momento es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA) informó que este narco podría tener hasta mil millones de dólares en su posesión.

Recordemos que “El Mencho” ha sido uno de los más buscado en los últimos meses tanto como las autoridades mexicanas como las de Estados Unidos y que recientemente se le han decomisado varios bienes, entre ellos casas y vehículos.

Según con cierta información compartida por el portal Univisión, el líder del CJNG ha perdido desde lujosa cabañas, hasta varios restaurantes, así como plazas comerciales y hasta periódicos.

Lo anterior ha hecho que los agentes de la DEA califiquen a “El Mencho” como uno de los hombres más ricos del crimen organizado.

Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta cuánta es la cantidad que el narcotraficante tiene como riqueza, sin embargo, la DEA, según el reportaje antes mencionado informó lo siguiente:

“Diría que tiene al menos 500 millones de dólares y hasta podría superar los 1,000 millones de dólares”

Y es que aunque la fortuna del capo de la droga podría superar los mil millones de dólares, se comentó que Nemesio Oseguera es un narcotraficante que pasa desapercibido, ya que no está acostumbrado a derrochar.

Kyle Mori, la agente de la DEA que encabeza al equipo que busca a el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, señaló que el hombre es un capo muy inteligente ya que ha cometido pocos errores, cosa que ha complicado bastante su localización.

“Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo”

La agente señaló que “El Mencho” es un sujeto que no asume riesgos innecesarios, ya que comparado con el “El Chapo” Guzmán, nunca se le verá en restaurantes o dándose grandes lujos, ya que por lo que se ha investigado, el narcotraficante michoacano prefiere en su totalidad vivir como “ranchero” antes que ser capturado.

Con información de La Verdad