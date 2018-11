Fomentará Muniags el uso de la bicicleta como medio de transporte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al inaugurar los trabajos del X Congreso Nacional de Ciclismo Urbano que se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre de 2018, la alcaldesa Tere Jiménez mencionó que seguirá trabajando para que Aguascalientes sea una ciudad rica en infraestructura urbana y con las condiciones adecuadas para que quienes no se transportan en automóvil lo hagan de manera segura y funcional, incentivando a que cada vez más personas adopten la bicicleta como medio de transporte y que nuestra ciudad siga siendo reconocida como “La capital de la bici”.

Tere Jiménez dio la bienvenida a alrededor de 400 participantes en este Congreso integrantes de la Red Nacional de Ciclismo Urbano Bicired provenientes de diferentes partes de la República como CDMX, Colima, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Morelos, entre otras, y de países como Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y España, ante quienes aseguró que en el Reglamento de Movilidad Municipal se privilegiará tanto al ciclista como al peatón, especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

Tere Jiménez dijo que para ella es un orgullo que por primera vez el municipio capital sea sede de este foro que coloca a Aguascalientes en el plano internacional, pues además será de las primeras ciudades en México con un Reglamento de Movilidad y por esta y otras razones los expertos han puesto su atención en esta ciudad. Reiteró que se han invertido más de 17 millones de pesos para la construcción de 9 kilómetros de ciclovías y se cuenta con otros esquemas que motivan y enseñan la forma correcta y segura de usar la bicicleta como la Bici Escuela y las rodadas sabatinas del programa “Todos Juntos en el Deporte”.

Mencionó que seguirá trabajando de manera incluyente para ofrecer mejores oportunidades a las 50 mil personas que a diario usan la bicicleta para ir a sus trabajos o escuelas, para que cada vez sean más y agregó que continuará tomando en cuenta las propuestas de las asociaciones civiles para la construcción de nuevas ciclovías y también en la conformación de la propuesta del Reglamento de Movilidad.

Por su parte David Pulido, Representante de la Red Nacional de Ciclismo Urbano Bicired, reconoció el trabajo de Tere Jiménez que coloca a Aguascalientes a la vanguardia al tener políticas públicas enfocadas a la movilidad no motorizada, desincentivando el uso del automóvil y a garantizar los derechos para los usuarios más vulnerables de las calles.

David Pulido puntualizó que la infraestructura en Aguascalientes es funcional pues sobre todo en su Centro Histórico está garantizada la prioridad ciclista, con calles bien señalizadas, lo que da un lugar privilegiado a quienes viajan en bici. Además indicó que Tere Jiménez está trabajando en prevenir problemas posteriores de tráfico como en otras ciudades que prefirieron invertir mejor en infraestructura solo para los coches.

El Director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Jaime Gallo Camacho resaltó que este espacio de intercambio de experiencias será muy enriquecedor para la creación de la propuesta del Reglamento de Movilidad del Municipio, en donde se contó con la colaboración de las ponentes Marianne Giuére de Canadá y Anne Erickson de Dinamarca, en el Segundo Foro para la propuesta de esta normatividad.

Asimismo, Jaime Gallo comentó que a través del IMPLAN en el marco de este Congreso se presentó el libro “10 años de Rodada” para conmemorar una década del inicio de los paseos ciclistas por la ciudad y que han logrado que cada vez más personas usen la bici como transporte económico, saludable y amigable con el medio ambiente. Las personas que deseen tener este texto, que no tiene costo, pueden acudir a las oficinas del IMPLAN ubicadas en calle Antonio Acevedo (antes Palmira) 103, zona centro.

Patricia Castañeda Elías, Presidenta de Aguas con la Bici A.C., manifestó a nombre de las y los participantes el entusiasmo de celebrar un el municipio de Aguascalientes este evento y aseguró que seguirá trabajando de la mano con el Ayuntamiento en el tema de movilidad ciclista.