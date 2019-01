FNSM no está en riesgo por cambios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Feria Nacional de San Marcos no está en riesgo tras cambios en el Patronato, sostuvo Francisco Javier Hernández Priego encargado de despacho hasta el próximo 16 de enero en que asuma las riendas Jorge López.

“La feria no se puede poner en riesgo, la feria está trabajando está haciendo sus contrataciones, se está trabajando para que la feria se haga sin contratiempos como en todas sus ediciones y procurando que se haga mejor que la que se hizo en 2018”.

Precisó que el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos no está a expensas de que llegue alguien o no, por lo que la fiesta más importante de Aguascalientes se tiene que llevar a cabo este quien este.

Incluso, en estos momentos la organización está ya al 100% faltado algunos aspectos que tienen que ver con las fechas y contrataciones de artistas para los distintos foros, así como los amarres con los toreros para el serial taurino, por lo que ya solo es cuestión de que se vayan dando los tiempos en las diferentes etapas de la organización.

Por otra parte, informó que se le acaba de renovar el contrato por un año más en la concesión del Palenque y Casino de la Feria de San Marcos al empresario local Roberto Muñoz.