Florinda Meza revela íntimos secretos de “Chespirito”

Univisión

Ciudad de México.- La actriz Florinda Meza aseguró que no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños, porque él no quería que el niño fuera subestimado o considerado un “bastardo” al haber sido primero su amante y después esposa del comediante.

En entrevista en el programa Despierta América en Univisión, Florinda platicó sobre el tema del por qué no tuvieron un hijo, “por supuesto que sí, sé que a él también, pero él decía, uno, yo adoro a mis hijos, pero tener un hijo de mi gran amor, no quiero verme en el peligro o en riesgo de amarlo más que a mis propios hijos. No soportaría el sentimiento de culpa, no me dejaría vivir, y el hijo del amor de mi vida también me dolería que fuera subestimado, considerado un bastardo”.

Asimismo, la intérprete de Popis contó que después de cinco años de que Gómez Bolañosintentara conquistarla, se dieron su primer beso durante una gira en Chile, e inició un romance que no sería sencillo, pues el actor estaba casado y tenía seis hijos.

“No soy una roba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades. Después fuimos muy felices durante 30 años.”

Aclaró que con el tiempo ha logrado llevarse bien con los hijos de “Chespirito”. “Siempre me he llevado bien con sus hijos. Como dice el dicho ‘el que ama al árbol ama a las hojas’, me quieran o no, es independiente yo hablo de lo que siento”.

Después de una relación de casi 20 años la pareja se casó el 19 de noviembre de 2004.