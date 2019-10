Fiscal de Aguascalientes sin problemas contra desaparición del Fuero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, externó su opinión respecto a la desaparición del Fuero en la entidad.

El funcionario señaló que de manera personal no tienen inconveniente alguno con la eliminación de este conjunto de derechos a los que acceden los funcionarios públicos.

-¿En el caso del fiscal, estaría dispuesto a retirar su Fuero?

-Sí, creo que esta es una figura que se estableció en un México donde las condiciones eran diferentes, yo de mi parte no tengo ningún problema, si alguno de los poderes del estado toma la decisión de que el fiscal no tenga fuero, no veo ninguna situación que me deba de preocupar.

Más adelante, Figueroa Ortega aseguró que durante su trabajo ha tratado de ser lo más transparente posible y hacer bien sus funciones.

El pasado 4 de octubre, el gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco, presentó una iniciativa que promueve la eliminación del Fuero, lo que causó diversas reacciones entre los funcionarios y población de la entidad.

Entre las figuras que han mostrado su apoyo a dicha iniciativa han sido grupos de empresarios y alcaldes.