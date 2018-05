Firma Luis Pérez con los Rams el QB hijo de padre nacido en Aguascalientes

La Silla Rota

El quarterback mexicano, Luis Pérez sigue encaminando su sueño de jugar en la NFL, y este lunes después de haber pasado las pruebas del minicampamento, firmó contrato de novato con Los Angeles Rams, por lo que peleará por el puesto de suplente detrás del titular Jared Goff.

El mariscal de campo, quien jugó a nivel universitario para los Texas A&M-Commerce Lions, llamó la atención de los Rams, luego de conducir a su equipo al título de la División II de la NCAA y haberse consagrado como el mejor jugador de dicha categoría.

El quarterback recibió en primera instancia de los Rams una invitación al minicampamento para novatos a prueba, el pasado fin de semana.

En la plantilla de los Rams, Luis Pérez tendría la oportunidad de competir con Brandon Allen, quien nunca ha lanzado un pase de NFL tras ingresar a la liga como recluta de sexta ronda de los Jacksonville Jaguars en el 2016, y Sean Mannion, reclutado en la tercera ronda del 2015 por los Rams, por un puesto de suplente detrás del titular Jared Goff, primer recluta global del Draft 2016.

¿Quién es Luis Pérez?

Luis Francisco Pérez Soriano creció en el seno de una familia futbolera, su padre, Juan Luis Pérez Zermeño, fue jugador profesional de futbol soccer, quien se formó como delantero del Atlas, León y Tijuana en la década de los 80´s y 90´s, pero a su hijo lo enamoró otro deporte.

“Creo que nunca me gustó el futbol porque era gordito y no me gustaba correr. Siempre quise ser mariscal de campo. Tenía la visión de jugar en la NFL y sabía que podía hacerlo”, aseguró el nacido en San Diego de Padres mexicanos en entrevista para ESPN.

Luis Pérez Soriano no jugó de mariscal de campo en la preparatoria, hasta que ingresó a Southwestern College en dónde llegó para jugar como tercer mariscal de campo. Sin embargo, después de algunas lesiones de sus compañeros, el mexicoamericano, obtuvo su oportunidad de jugar. En 2014 peleó por la titularidad hasta llevar a Southwestern al campeonato de su conferencia. Con la victoria, diferentes universidades de mayor prestigio le ofrecieron becas.

Luis Pérez, de 1.93 metro de altura y 105 kilos de peso, eligió Texas A&M-Commerce, en donde el programa de football está dirigido por el Head Coach Colby Carthel, quien cuenta con uno de los staffs que han llevado más jugadores de la División II a la NFL, que cualquier otro.

Luego de haber culminado su elegibilidad dentro del nivel universitario, el ganador del trofeo Harlon Hill, otorgado al Jugador más valioso de la División II, fue seleccionado para estar en el NFLPA Collegiate Bowl, el principal juego de estrellas de postemporada para cualquier jugador de futbol americano elegible en el draft.

Sin embargo, tras decidir no formar parte del Draft 2018 de la NFL, porque sus opciones se disminuían mucho para ser elegido, el interés de varios equipos de la liga, como Minnesota, Arizona y Carolina, surgió para reclutar a Pérez como agente libre, quien tras un análisis, optó por aceptar la invitación de los Rams para participar en su campo de prácticas, y ahora firmar contrato de novato para pelear por un puesto en pretemporada.

Pérez completó 421 de 596 pases para cuatro mil 999 yardas y 46 touchdowns en la temporada 2017 de la División II de la NCAA. En caso de ganarse un lugar en el roster final de 53 jugadores, tendrá la oportunidad de viajar a su país de origen cuando Los Angeles Rams se enfrenten a los Kansas City Chiefs el 19 de noviembre en el Estadio Azteca.