Filtran sus fotos con terrible celulitis y se molesta

CDMX.- Hace unos días la revista TV Notas publicó unas fotografías de Alejanda de la Fuente, la hija de Laura Bozzo donde se podía ver que su cuerpo no es perfecto, pues claramente se le miraban celulitis en su trasero.

Ante esto, la modelo que ya posó para la revista del conejito, indicó que está en shock por estas fotos y expresa que están truqueadas.

“Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así”, dijo.

La hija de la presentadora peruana teme que esto pueda afectar su carrera como modelo, en la cual le ha ido bien.

“Mi imagen queda mal en todo el mundo”, comentó la joven, y dijo que su madre se hará cargo de las medidas legales.