Filiación panista del Contralor del Congreso no influirá en su trabajo: Alaniz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay ningún problema debido a la filiación panista del nuevo contralor del Congreso del Estado, afirmó Guillermo Alaniz de León, diputado local por Acción Nacional.

“Yo lo conozco. Es una persona responsable, profesional. Es licenciado, cuenta con dos maestrías y está iniciando un doctorado. Ha venido trabajando siempre de una manera profesional”, comentó.

Por mayoría, el Poder Legislativo aprobó el jueves el nombramiento de Roberto Aníbal Valdés Ahumada al frente de la contraloría interna. Valdés Ahumada milita en el PAN desde 2007 y pertenece al grupo político del ex senador Fernando Herrera.

Alaniz de León recalcó que esta vinculación al PAN no influyó en su nombramiento: “él llega por su capacidad. El tema de los partidos políticos se queda a un lado, pues es la persona y su profesionalismo”.

– ¿Pero si es panista?

– Habrá que preguntarle a él. Yo sí lo he visto, pero no se si sea miembro activo del PAN.

El legislador blanquiazul puntualizó que entre las labores del contralor se encuentra la administración interna del Congreso y darle seguimiento en el ejercicio del gasto.