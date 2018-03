Fidel Castro fue actor en Hollywood

Grandes Medios

Cuba.- Una de las menos conocidas facetas de Fidel Castro fue su efímero paso por los estudios de Hollywood en los años cuarenta.

Según el crítico uruguayo Alvaro Sanjurjo, entre 1944 y 1946 Castro hizo su aparición como actor en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer.

El registro de su participación quedó plasmado en el celuloide de los filmes ‘Bathing Beauty‘ (Escuela de Sirenas), de 1944, y ‘Holiday in México‘ (Festival en México), de 1946, las dos cintas dirigidas por el estadounidense George Sidney.

Julio Lista, un aficionado al cine norteamericano, fue quien descubrió el nombre de Fidel en el libro ‘The Best of MGM‘ (The Golden Years 1928-1959), de J.R. Parish & G.W. Mank.

Si bien no hay registro de su intervención como extra en la película ‘Escuela de Sirenas’, se le puede observar en ‘Festival en México’ como parte del grupo de baile del director de la orquesta español Xavier Cugat, quien en 1955 cita esta actuación de Fidel Castro en el libro ‘The motion Picture Guide’.

Fidel Castro en la película Festival en México

En el sitio web de base de datos de películas IMDB, el líder cubano es asociado con cuatro filmes y numerosos documentales, entre los cuales se destacan ‘Comandante‘, de 2002, y ‘Buscando a Fidel‘, 2003, realizados por el famoso director estadounidense Oliver Stone.

En un artículo publicado por el diario La Jornada, se habla de la empatía de Fidel y sus cualidades de conversador por parte de Stone: “Es un actor fácil de dirigir que jamás dice ‘stop’, corten o necesito una pausa”.

También mencionó los actores preferidos del mandatario cubano, entre los cuales estaban Mario Moreno ‘Cantinflas’, Charles Chaplin, Brigitte Bardot, Gerard Depardieu y Sofía Loren.

Fidel Castro promovió en 1969 la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) con el propósito de dar una “gran batalla por la identidad, liberación, independencia y supervivencia latinoamericanas”.

El líder revolucionario fue llamado “el cineasta menos conocido del mundo” por el escritor y Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.