FGR investiga a ex ministro Eduardo Medina Mora

Redacción

Ciudad de México.-Tras darse a conocer la renuncia del ahora ex ministro Eduardo Medina Mora, han salido a relucir una serien de acusaciones en su contra, entre ellas la de una investigación que realiza la Fiscalía General de la República en su contra.

La Fiscalía General de la República investiga al ex ministro Eduardo Medina Mora por una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace más de dos meses.

Fuentes oficiales confirmaron a MILENIO que por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, se interpuso una denuncia el pasado 30 de julio contra el ministro que ayer presentó su renuncia.

Las indagatorias de la UIF contra el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron por una alerta por parte del gobierno estadounidense por movimientos y transferencias bancarias a Reino Unido.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía con precisión el dato de cuántos procesos se habían iniciado contra Medina Mora, pero recordó que el titular de la UIF tiene la instrucción de interponer ante las autoridades las denuncias correspondientes por cualquier irregularidad detectada.

“Hay que ver cuál es el estado que guardan estas denuncias, si existen. Pero yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero sobre depósitos de dinero en el extranjero.“Les recuerdo que cada vez que yo tengo información, cada vez que me presentan información sobre movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, he dado instrucciones, tanto a Inteligencia Financiera, al encargado de esta área en Hacienda, Santiago Nieto, y a todos los servidores públicos, que conociendo de estos hechos de inmediato se turnen a la fiscalía, que no nos quedemos con nada, que todo se remita a la fiscalía”, dijo el Presidente durante la la mañanera.

