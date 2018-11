Puesta la FEUAA para apoyar Caravana de Migrantes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA) está más que dispuesta a participar con la Asociación de Migrantes Organizados (AMOR), acto contrario a lo que señaló el diputado morenista Cuahutémoc Cardona en rueda de prensa.

En reunión con medios de comunicación, el diputado por Morena Cuahutémoc Cardona, hermano del líder de AMOR, Xicotencatl Cardona, expresó que la FEUAA había desertado con su participación en la recaudación de víveres para el grupo de la Caravana Migrante, en su paso por Aguascalientes o cerca del estado.

Con la declaración, el diputado morenista acusó que la salida de la FEUAA de esta causa se debía a que la Federación estaba ligada a algún partido político.

Ante esto, Pavel Castañeda, quien es secretario técnico de la FEUAA, expresó que la Federación ha estado en contacto anteriormente con Xicotencatl Cardona y se han comprometido de palabra con AMOR para ayudar en la recaudación de víveres.

“Me gustaría dejar en claro que durante toda nuestra gestión desde abril del 2017, nuestra postura siempre ha sido plural, ni partidista, es completamente ajena al ambiente político en todo el panorama (…) Me llama la atención en primer lugar que un diputado se atreva a hablar por nosotros, todas las declaraciones con los medios que hemos realizado ha sido a favor en apoyo a la Caravana Migrante, yo creo que incluso pensar o politizar un tema más allá de la necesidad de los migrantes está de más, si el quiere politizar un tema de derechos humanos, o que diga que la Federación de Estudiantes es de un color o de otro, pues en lo personal se me hace sucio, no tiene sentido”, dijo.

Castañeda aseguró que además de AMOR, la FEUAA estaba en pláticas con una subdivisión de la ONU para colaborar con el apoyo a la Caravana Migrante.

Por último, Pavel Castañeda aseguró que la Federación ha estado recolectando víveres y otros objetos desde hace dos semanas, por lo que ya están planeando la distribución de lo recolectado, dependiendo de en dónde se concentre la caravana.