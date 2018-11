FEUAA da la espalda a estudiantes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Ivonne Azucena Zavala Soto, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en compañía del estudiante Francisco Natal Guerrero González, explicaron desde su perspectiva el por qué no se pueden reducir los costos de las colegiaturas dentro de la UAA, justificando que en caso de que se diera esta disminución, la Universidad se vería afectada en el transcurso de los años.

En charla con El Clarinete, Zavala Soto señaló que por parte de la FEUAA se han realizado varias acciones para que los estudiantes sean apoyados por medio de becas y que les sea menos difícil pagar las altas colegiaturas que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Entre dichas acciones, la líder estudiantil destacó las aportaciones al Fondo de Crédito y Becas de la UAA, darles a conocer a los estudiantes las becas que ofrece la Universidad o Gobierno del estado, así como crear un sistema de denuncias para señalar a alumnos que tengan algún apoyo económico sin necesitarlo realmente.

Todo lo anterior es realizado por la FEUAA para buscar un equilibrio entre los estudiantes y la Universidad, ya que justifican, si se congelan o se reducen las colegiaturas, podría provocar efectos negativos para la UAA dentro de algunos años, como la reducción de estándares de calidad o incluso inestabilidad financiera.

“Hemos tenido otras investigaciones donde la Universidad no se vea afectada, volvemos a lo mismo, no podemos decir que se congele la colegiatura o se baje porque no sabemos las consecuencias que vaya a tener para la Universidad en un futuro, no podemos comprometer la educación que nos están impartiendo ahorita que es muy buena, tiene estándares de calidad muy altos y es en parte por los ingresos que tiene”, expresó la presidenta de la FEUAA.

Por su parte, Guerrero González, abundó al comentar que si Gobierno del Estado aumentara el porcentaje de sus aportaciones al gasto corriente de la UAA, el cual es cerca del 25% actualmente, las opciones se reducción o de congelamiento de las colegiaturas sería más viable.

“Queremos exhortar a los diferentes niveles del gobierno estatal a que nos apoyen y nos asignen pues más presupuesto para, primeramente, el objetivo que tenemos es que la colegiatura baje o deje de aumentar o de sufrir actualizaciones, y si en un futuro logramos que la colegiatura baje sería algo excelente”, señaló.

Por último, Zavala Soto invitó a los estudiantes a que tengan la seguridad de que la FEUAA está trabajando para disminuir la carga económica que pueda implicar para algunos en las colegiaturas y también a acercarse a la Federación para ver el trabajo realizado, para resolver dudas o bien, recibir denuncias o reclamaciones.