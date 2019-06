Fernando Torres anuncia su retiro de las canchas

Publímetro

El delantero español Fernando Torres anunció este viernes a través de un vídeo-mensaje en redes sociales que se retira del fútbol profesional tras 18 años de carrera.

“Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera”, dice Torres, que actualmente juega en el equipo japonés Sagan Tosu, en un vídeo de un minuto de duración difundido a través de su perfil de la red social Twitter.

Tras una serie de imágenes que reflejan sus “18 años apasionantes” de carrera, durante la que ha jugado en el Atlético de Madrid, el Liverpool o el Chelsea, Torres indica que este domingo ofrecerá una rueda de prensa a las 10.00 hora japonesa (1.00 GMT) “donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a todas vuestras preguntas”.

Torres, de 35 años, aterrizó en Japón en julio de 2018 con un contrato de año y medio con la formación de la pequeña localidad de Saga, en el sudoeste de Japón, donde tenía previsto permanecer hasta diciembre, con la opción de renovar por una campaña más.

La temporada pasada marcó tres goles en los 17 partidos que jugó, mientras que en los 11 disputados en 2019 no ha marcado ninguno. El Sagan Tosu se encuentra actualmente en el último puesto (18) de la primera división de la J-League, en riesgo de descenso.

Natural de Fuenlabrada (Madrid), Torres empezó a jugar al fútbol en equipos de su ciudad y en la temporada 1994-95 entró en la cantera del Atlético de Madrid.

En mayo de 2001 debutó en el Vicente Calderón en los últimos minutos del partido de Liga de Segunda división frente al Leganés.

Apodado como “El Niño” o “El Van Basten español”, el madrileño debutó en la máxima categoría del fútbol español el 1 de septiembre de 2002 en un partido de Liga con empate a dos goles en el Camp Nou. En 2003 debutó con la selección absoluta, en la que jugaría hasta 2014.

Campeón de las Eurocopas 2008 y 2012 y del Mundial de 2010, Torres ha jugado en el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Chelsea, el Milan y el Sagan Tosu, donde finaliza su carrera como jugador.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019