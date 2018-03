Fernanda Familiar afirma que fue atacada por policías de San Miguel de Allende; la acusan de prepotente (Video)

Sin Embargo

Ciudad de México.- Autoridades de San Miguel de Allende, Guanajuato, detuvieron a la conductora Fernanda Familiar después de que supuestamente intentara circular por una calle cerrada.

De acuerdo con información de medios locales, la aprehensión ocurrió ayer, miércoles 28 de marzo, en el barrio de San Juan de Dios.

En un video que circula en redes sociales se ve a los acompañantes de Fernanda Familiar sometidos.

Después de que se compartieron las imágenes, la periodista fue blanco de críticas. La llamaron, incluso, prepotente. Por lo cual decidió lanzar un comunicado en redes sociales:

“Hoy el nombre Fernanda Familiar está en boca de muchos y de manera negativa. Mi conciencia está tranquila. Jamás contra la autoridad, sólo nuestro derecho. No supieron mi nombre hasta que me lo preguntaron en la patrulla cuando ya nos habían golpeado y estábamos esposados”, escribió en Twitter.

Me desconecto de esta red por un tiempo. La ira, el enojo, los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente. Fuimos víctimas. Aquí hay un niño golpeado por un policía. Me da tristeza. Regresaré algún día a mi SMA querido.

Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad, cariño y confianza para conmigo y mi familia.

Aquellos quienes me conocen, saben quién soy y cómo me comporto.

Gracias siempre.

No olvidaré su apoyo.

Mis hijos y yo lo apreciamos.

FERNANDA FAMILIAR

Mi nombre me enorgullece.

