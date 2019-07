Feria de San Marcos: La cuentas alegres de Jorge López

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Jorge López Martín, no hay duda: la más reciente edición de la Feria Nacional de San Marcos fue la más exitosa en la historia de la verbena que se desarrolla en esta ciudad durante los meses de abril y mayo.

De ello dejó constancia durante la entrega de su informe ante el Congreso del Estado, así como en posteriores entrevistas en los medios: récords en el número de asistentes, récords en el número de habitaciones de hotel, disminución de inseguridad y una festividad que compite con el mismo carnaval de Río de Janeiro.

Nada en su informe dijo el funcionario acerca de casos de VIH en pleno perímetro de la verbena, carencias en servicio de agua de las zonas vecinales o que las cifras de detenidos sean igual de elevadas como en 2018.

López, quien se menciona como posible aspirante del PAN por la alcaldía de Aguascalientes, tampoco citó acusaciones de falta de claridad en cuentas públicas, sobre lo cual han insistido diputados de oposición.

Mejor que Río

Ex legislador federal y ex dirigente estatal del PAN –donde incluso tuvo enfrentamientos con sus propios compañeros de partido- López Martín asumió desde enero último la presidencia del Patronato de la Feria de San Marcos, organismo descentralizado de gobierno del estado. Pero además, el ex diputado también fue designado como Secretario de Turismo, cuando antaño eran dos funciones diferentes.

Como sea, le tocó a Jorge López encabezar la organización de la Feria de San Marcos 2019, realizada del 20 de abril al 12 de mayo, y apenas el viernes último acudió al Congreso para dar cuentas a los diputados. El funcionario acudió literalmente con cajas transportadas en diablitos de carga, en las cuales dijo se encontraban 5,400 encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), así como documentos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

“Esta ha sido la feria más exitosa de toda la historia”, resumió Jorge López ante legisladores.

López también señaló una derrama financiera superior a los nueve mil millones de pesos, además de una asistencia global de ocho millones 200 mil visitantes sobre un perímetro urbano, que por cierto es abierto.

Ya en posterior entrevista con representantes de medios de comunicación, el titular del Patronato descartó los señalamientos de inseguridad ocurridos durante la verbena.

“No coincido y te doy un dato: el año anterior tuvimos 47 riñas y este año instalamos 140 cámaras de identificación facial y solamente hubo siete riñas. Si lo revisamos en términos porcentuales, evidentemente hemos tenido una feria segura”, declaró a pregunta expresa.

Más aún, López comparó la Feria con el Carnaval de Río donde dijo que en su última edición hubo ocho muertos, mientras que en la festividad de Aguascalientes no sucedieron ese tipo de desgracias.

“Ha sido la Feria más segura de toda la historia”, recalcó ante la prensa.

También el presidente del Patronato de la Feria negó quejas de hoteleros en el supuesto que solamente en uno de los cuatro fines de semana de la verbena se tuvo ocupación al 100 por ciento: “no, yo tuve participación en el congreso de mujeres profesionistas y tuve la oportunidad de hablar con la presidenta de los hoteleros. Se rompió el récord de ocupación de hoteleros y en lo que va de la administración estatal del gobernador Martín Orozco se han aperturado más de seis hoteles”.

Sífilis y violencia

Nada en los informes que ha presentado Jorge López citan el caso de dos paseantes positivos en el perímetro, a quienes se ubicó con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida así como otros cuatro de pacientes con sífilis. Los casos fueron dados a conocer por autoridades del Instituto de Salud del Estado, el 7 de mayo, ya en la recta final de la verbena.

Tampoco menciona los abusos de hoteleros que tuvieron vía libre para aplicar la tarifa que quisieran y registraron cobros de hasta 40 mil pesos en suites presidenciales, según revelaron propietarios a medios locales el pasado 17 de abril.

Menos las quejas en torno a la carencia del servicio de agua para vecinos de colonias aledañas al perímetro de la Feria, quienes sufrieron problemática en torno al abasto durante la verbena como lo denunció la diputada panista Patricia García, el 30 de abril último.

Pero incluso las propias cifras de López no son tan sustentables. Aunque elogia a la edición de este año como “la Feria de San Marcos más segura de la historia”, lo cierto es que cuanto al número de remitidos a separos prácticamente no tuvo variación con respecto a 2018.

En el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentado el 14 de mayo se notificó un total de dos mil 71 personas detenidas, lo cual apenas representó una disminución del seis por ciento con relación al año pasado cuando fueron dos mil 300 remitidos.

Pero la mayor polémica del Patronato de la Feria de San Marcos durante la gestión de López han sido las quejas de parte de la oposición ante la falta de transparencia de sus cuentas públicas.

“¿Se ríe con él o de él?”

El pasado 22 de junio, el diputado por Morena, Heder Guzmán Espejel, dio a conocer la renuncia de tres funcionarios del Patronato de la Feria por supuestos malos manejos. Uno de los involucrados sería Javier Hernández Pliego, quien había sido encargado de despacho del organismo por espacio de varios meses antes del nombramiento de Jorge López.

Heder ha venido denunciando supuestas irregularidades en torno a las cuentas públicas del Patronato. Ante ello, López le contestó a finales de junio dando un plazo de 24 horas para evidenciar esos presuntos desvíos. El legislador contestó a su vez que el panista estaba en campaña por la alcaldía de Aguascalientes.

Más aún, el también presidente de la comisión de Turismo en el Congreso, señaló que había platicado con la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, a quien le había denunciado estas supuestas irregularidades.

Guzmán Espejel mostró el viernes último un documento de recibido del Patronato y donde ha pedido información al funcionario, sin obtener respuesta: “es lamentable que venga a dar cifras que no son reales”, insistió.

Durante la entrevista con periodistas, Jorge López dijo tomar a buen humor las afirmaciones de Guzmán: “me dio mucha risa pues yo estuve con la secretaria la semana pasada y la verdad ni siquiera decirlo. La secretaria lo que hizo fue esbozar una sonrisa, pues la dependencia no tiene ninguna incumbencia en esos temas”.

Al respecto, el legislador de Morena reviró: “yo lo que pregunto es si la secretaria se río con él o se río de él”.

– ¿Son cifras alegres las que presentó Jorge?

– Son igual de alegres que su sentido del humor.