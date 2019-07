Felipe Calderón niega estar detrás de protestas de policías federales

Milenio

Ciudad de México.-El expresidente Felipe Calderón aseguró que él no está detrás de las protestas de la Policía Federal y pidió al secretario de Seguridad que presente las pruebas si las tiene, o de lo contrario, retire las acusaciones.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy detrás de las protestas de los policías federales; secretario Durazo, le exijo que si tiene las pruebas las presente, y si no las tiene, retiren de inmediatos esas calumnias”.

Dijo que las protestas de los policías tienen un problema de forma y fondo. Ante ello llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Alfonso Durazo a escuchar a los elementos para explicarles cuál es el papel que tendrán dentro del nuevo plan de seguridad.

“Señor Presidente, señor secretario, escuchen a los policías, tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen, y qué esperan que hagan dentro de ese plan los policías federales”.