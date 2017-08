FAO no va vs AMLO porque MORENA no ha ganado nada en 3 años: PML

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Paulo Martínez López, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quiso dejar claro que el Frente Amplio Opositor que su instituto estará liderando con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no es singularmente contra Andrés Manuel López Obrador, “porque está claro que no será presidente del país, no ganará las elecciones, porque MORENA no ha ganado ninguna en los últimos tres años, por eso no tiene posibilidad alguna”.

Además, desestimó que las encuestas favorezcan a López Obrador, siendo irónico al decir que se trata de un espectro de un solo candidato. “En el momento en el que las demás fuerzas políticas definan sus contendientes, dichas gráficas habrán de cambiar, porque en estos momentos nos encontramos en un previo electoral”, aseguró.

Asimismo, declaró que siempre ha habido diálogo con el PRD. “Podemos tener puntos de vista diferentes, pero eso será enriquecedor para establecer nuestras agendas en conjunto, siempre desde el diálogo y el respeto para el bien mayor de la sociedad”, aclaró, dejando claro que, en el congreso local, han coincidido en varios temas y en los que no, se pondrán de acuerdo pronto.