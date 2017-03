Famoso revela que golpeó a Bieber en la cara y no se arrepiente

Televisa Espectaculos

CDMX.- Nos queda claro que a Justin Bieber lo aman o lo odian y algunos hasta tienen la posibilidad de ¡agredirlo! Sí… El cantante Ed Sheeran reveló que fue capaz de golpear al canadiense en el rostro, y no se arrepiente.

Ed Sheeran relató que golpeó a Justin Bieber

De acuerdo con Ed, esto sucedió cuando ambos se encontraban en Japón. “Salimos a un antro. Él solo bebió agua, y yo me emborraché demasiado. Luego fuimos a un club de golf. Se tendió en el piso y puso una pelota sobre su boca y me dijo que la golpeara”, narró para el diario The Guardian.

El cantante británico sorprendido mencionó que pensó: “C*rajo, necesito hacer esto bien… E hice el swing” y ¡zas!

Incluso, bromeó al decir que: “¿Has escuchado ese sonido falso en las películas cuando alguien es golpeado en la cara, como una cachetada? Pero en la vida real, cuando alguien es golpeado… ¿escuchas ese sonido seco, vacío?”.

Justin Bieber fue golpeado por su amigo, el también cantante Ed Sheeran

“Escuché algo parecido a lo último, y luego vi a su guardia de seguridad mirándome fijamente… Golpeé a Justin Bieber justo en su mejilla, con un palo de golf. Esto fue como uno de mis momentos ‘What The F*ck’?”.

Lo mejor de todo es que al final tanto Justin como Ed siguen siendo muy amigos pese al golpazo que le dio.

Hasta el momento, Bieber no ha respondido qué tanto le dolió… ¡OMG!