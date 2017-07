Familiares de muertos por socavón en Cuernavaca rechazan indemnización

Redacción

Cuernavaca, Mor.- La familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo que fallecieron en un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, rechazó la indemnización de un millón de pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora Aldesa ofrecieron.

Apenas ayer el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que indemnizarían a los deudos por el “mal rato” que pasaron, por lo que el gobierno federal entregaría 500 mil pesos y los otros 500 mil serían aportados por la constructora.

“No se está haciendo por alguna cosa más que por el mal rato que pasaron; ayudarles, no a que sea menos malo, porque eso no se paga con dinero, pero ayudarles [en] gestiones que quizá, si no hubiera la intervención nuestra, podrían tomar mucho tiempo’’, dijo Esparza.

No obstante Sergio Martínez, amigo y expatrón de los dos fallecidos, adelantó que la suma que ofrecieron para resarcir el daño no será aceptada.

“El ofrecimiento que están haciendo definitivamente no se va a aceptar, ya está el abogado de la familia negociando un monto razonable, aunque sabemos que no hay precio que pague dos vidas”, dijo a Martínez al diario Reforma.

Esta declaración desmintió a Ruiz Esparza, quien ya había dicho que los familiares habían aceptado el pago.

De acuerdo con un dictamen de la Dirección General de Servicios Periciales, que dio a conocer la periodista Denise Maerker, las dos víctimas no fallecieron por el impacto del vehículo al caer al socavón, sino por asfixia por confinamiento, es decir, que estuvieron con vida entre 90 y 120 minutos después del incidente.

Sin embargo, las tareas de rescate duraron alrededor de ocho horas.