Falta un centro de atención en Ags: García

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se carece de seguimiento a personas con capacidades diferentes cuando estos llegan a la vida adulta, consideró la diputada panista Patricia García García, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.

En conferencia de medios para presentar una ponencia denominada “Los retos de las personas que viven con discapacidad”, programada para la tarde de este lunes, la legisladora blanquiazul hizo hincapié en la necesidad de centros de atención con carácter público.

“Tenemos un centro especializado que es privado, donde les dan todas las condiciones pues es de atención integral, tanto física como emocional. Pero si necesitamos que eso exista en el sector público debido a que llegan a cierta edad y entonces limitan o cortan su tratamiento ya que son instituciones privadas”, apuntó.

García García reconoció que en el caso de Aguascalientes, a su juicio sí ha habido políticas públicas y presupuesto destinado hacia este sector de la población; aunque dijo que faltan mayor conciencia de parte de la misma ciudadanía.

“Vemos que hay banquetas acondicionadas para personas con alguna discapacidad y llegan puestos de venta al público para entorpecer esas necesidades o entorpecen los semáforos. Entonces debemos de colaborar de manera responsable”, insistió.

Presente en la conferencia estuvo el señor Martín Amaro, quien desde hace 40 años vive con discapacidad motriz, quien hizo hincapié en que no se trata de personas de segunda categoría.

“Nos ven como tontos, como locos o que no valemos igual. No hay personas ni de segunda ni de primera: somos personas iguales”, declaró.