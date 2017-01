Falta de voluntad en el caso La Pona: PVEM

Redacción

Aguascalientes,Ags.- Actualmente existe una coyuntura política que puede beneficiar a que La Pona sea declara Zona Natural Protegida, ya que el PAN está al frente tanto de gobierno municipal, estatal e incluso tiene mayoría en el Congreso del Estado, los recursos pueden provenir de diferentes instancias, así lo denunció la presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México, María Elena Santoyo Valenzuela, quien agregó que ahora no hay pretextos para que le den certeza a este pulmón.

Indicó que en la anterior administración no había coordinación entre las diferentes esferas de gobierno, ya que uno lo gobernaba el PRI, otro el PAN y no se pudieron llegar a acuerdos para que se rescatara este lugar que día a día está siendo devastado por los constantes incendios que se presentan “misteriosamente” al oriente de la ciudad y que se corre riesgo de que se deforeste.

La dirigente ecologista de la capital explicó que los gobiernos estatal y municipal en turno pueden hacer que La Pona respire otra vez al ser declarada Zona Natural Protegida, “que ahora no nos vengan con que no hay condiciones para proteger las 33 hectáreas, no 11, las 33, tienen la oportunidad histórica para salvar esta área que tanto beneficio ambiental ha dado por décadas a la ciudad de Aguascalientes”.

Lamentó que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Julio César Medina de a conocer que este tema es exclusivo del ayuntamiento capital, mientras que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Karina Ortega González diga que si le interesa el proyecto, “señores funcionarios, ambos provienen del mismo partido, no puede ser que en temas ambientales tengan opiniones diferentes, lo único que van a lograr es que pasen otros tres años y La Pona siga deteriorándose hasta que llegue un momento en que se no tenga nada que hacer ya”.

María Elena Santoyo Valenzuela, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Aguascalientes, agregó que La Pona es tema de todos, de gobierno estatal, municipal, del congreso, de las organizaciones no gubernamentales, de la población en general, “si uno no toma la batuta, que la tome el otro, pero declárenla Zona Natural Protegida y así se le pueda asignar recursos para su protección”.