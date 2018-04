Falta de voluntad del PRI mantiene retraso legislativo en Congreso de la Unión: Muñoz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso de la Unión observa un importante atraso en cuanto a la salida de iniciativas, a menos de medio año para la culminación de su periodo constitucional, reconoció la diputada federal panista Arlette Muñoz Cervantes, quien culpó de ello a la falta de interés de la bancada del PRI y sus allegados del Panal y del Partido Verde.

“Es mucho el rezago legislativo. Yo presenté una iniciativa para atacar el problema o trabarlo, porque si bien en un Congreso local hay mayor dinámica, en el federal es más lento y una iniciativa puede tardar ocho o nueve meses si bien nos va”, comentó.

Entrevistada durante su asistencia al Simulador Electoral realizado en el Congreso del Estado, Muñoz Cervantes ejemplificó en el caso de una propuesta de la fracción panista para eliminar el fuero que se fue atrasando debido a la negativa del partido tricolor.

“Fue una iniciativa que presentó mi coordinador Marko Cortés desde hace más de un año. Nosotros solicitamos eliminar el fuero y fue el PRI quien no quiso y se negó. Lo cual no es algo nuevo. La ciudadanía ha pedido que se quite el fuero, debido a que se ha desvirtuado su sentido y ello no podemos permitirlo”, insistió.

– ¿Fue sólo el PRI o hubo otros partidos más?

– Generalmente es con sus comparsas el Partido Verde y con Nueva Alianza, en esas votaciones es con quienes se asocian.

– ¿Esa falta de voluntad política ha generado el rezago legislativo?

– Es falta de voluntad política, como bien lo comentas. Desgraciadamente ven por los intereses de unos cuantos y dejan de ver por los de la mayoría de los ciudadanos, que es por quien debemos de trabajar.

Cabe mencionar que este viernes, los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión ya habían llegado a un acuerdo para eliminar el fuero en cargos de elección, incluyendo Presidente de la República.

La actual Cámara de Diputados federal concluirá su periodo el último día de agosto próximo.