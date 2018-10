Falta de peso en denuncias hace improcedente sancionar maltrato animal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Fiscal General del estado, Jesús Figueroa Ortega respondió a protectores de animales quienes critican que no se investigan las denuncias, ni se le da una importancia al tema de la violencia en contra de éstos.

Así el funcionario reviró señalando que en estos momentos existen solo 2 denuncias formales bajo investigación, mismas a las que se les da el tratamiento como cualquier otra que llega y se investiga.

Figueroa Ortega les mencionó que no se ha llevado a nadie a prisión por maltrato animal, pero esto es por la carencia de datos de prueba que hay en las denuncias que presentan.

Asimismo comunicó que en ocaciones llegan y a él mismo le han presentado videos donde se observa que están maltratando a un gato un par de personas; sin embargo ni ellos tienen la certeza de si el hecho para empezar se dio en Aguascalientes.

“Hay que ser serios con las denuncias, en este caso del gato que refiero no me supieron decir si el asunto del gatito fue en Aguascalientes o en Chihuahua, Yucatán o Argentina, no sabemos de dónde es ese video”, comentó.

Más adelante recordó que no se pueden recibir denuncias de hechos que no consten que aquí ocurren, o bien son recibidas y en su momento se puede declarar la incompetencia del estado.

En última instancia resaltó que pese a ello están en disposición de colaborar con los animalistas, atendiendo las denuncias que se presenten.