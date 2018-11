Falta de logística en módulos, origen de riña en el penal Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La falta de logística en el manejo de los módulos 5 y 6 donde están las celdas de internos al momento de llevar a unos a tomar alimentos y a otros encerrarlos fue el origen real que detonó en la riña en el Cereso Aguascalientes el pasado 30 de octubre, reveló el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), J. Asunción Gutiérrez Padilla.

“Mire, el origen es que faltó logística en el manejo de los módulos donde están las celdas, se van a tomar alimentos módulo por módulo y en este caso fueron a tomar los alimentos los del módulo 6, no se siguió la logística que dice que estos deben regresar y cerrar el módulo para una vez cerrado se abra el otro módulo para sacar a los internos a hacer lo propio y en este caso abrieron el módulo 5 antes de cerrar el sexto que fue donde se encontraron ambos grupos”.

Gutiérrez Padilla abundó en que de acuerdo a las versiones que le han seguido dando después de los hechos es que estos se dieron porque además en determinado momento en que estuvo abierto uno de los módulos y sus internos ingiriendo alimentos los otros entraron a apropiarse de algunas pertenecías, lo que que derivó en los hechos ya conocidos.

Se asistió con los reos de ambos módulos en el sentido de ver si alguno tenía algún tipo de queja por los hechos que quisiera presentar ante la CEDH, sin embargo no se presentó ninguna.

Agregó que hay visitas constantes a los penales del estado, donde asegura que el hacinamiento no es un problema que se tenga, donde en una anterior revisión detectaron que había reunidos más de la cuenta reos en un módulo, aunque se constató que había donde redistribuirlos, por lo que no pasó a mayores.

En el caso de los alimentos, afirmó con certeza de que la comida no es mala, sin que sea una comida de alta cocina, pero si en un estado digerible y con características de nutrición necesarias.