Falta de gasolina ya repercutió en seguridad de Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Jesús María Noel Mata Atilano, reveló que ya hubo repercusiones en su municipio a consecuencia del desabasto de combustible que se vive en el estado.

El primer edil se refirió al caso de tres escuelas que fueron robadas en su municipio la semana anterior en momentos en que las unidades policiacas estaban formadas para cargar gasolina y otras más resguardando la seguridad en estaciones de combustible para evitar altercados entre los automovilistas.

Así mismo el patrullaje que se realiza en la cabecera y en las comunidades rurales se ha visto afectado, en el sentido de que por economizar el combustible no se alcanzan a hacer los recorridos completos.

Otra preocupación que tienen por este desabasto de combustible es el que tiene que ver con las unidades que se usan en el Organismo Operador del Agua para clorar los pozos, pues son unidades que no deben de desatender su trabajo, sin embargo se pierde tiempo en estar formadas esperando su turno, o simplemente no sales a falta de combustible.

Finalmente, explicó que por esta situación ya se están tomando medidas como el empezar a cambiar unidades de distintas secretaria a equipo de gas, esto para operar de forma regular y no desatender ningún servicio público.