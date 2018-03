Falso que ATUSA haya parado 40% de camiones en Aguascalientes: Mora

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Roberto Mora Márquez, líder del Sindicato del Autotransporte cuyos choferes laboran en la Asociación de Transportistas Unidos S.A. (ATUSA), rechazó que exista algún paro camionero luego de que un diario de circulación local publicó en su nota principal que el 40 por ciento de los camiones urbanos no iban a operar como medida de presión hacia el gobierno del estado, luego de que buscan se de un ajuste en las tarifas para hacer contrapeso a las alzas de los combustibles y las refacciones.

En entrevista colectiva Mora Márquez, calificó el tema como falso “ya lo hubiera sabido, no tengo nada al respecto, desconozco sí hay alguna instrucción de parte de ATUSA hacia nuestros compañeros (los choferes), los cuales inmediatamente me marcan para ver qué está sucediendo y no he tenido ninguna llamada al respecto“.

¿Pero ese paro afectaría a los choferes también?

-Claro, no sé hasta donde llegaríamos en ese sentido, porque créanme que inmediatamente el celular no lo pararía en toda la noche de anoche, pero afortunadamente todo esta tranquilo.

Por otra parte indicó que hasta la fecha la Dirección de Movilidad de gobierno del estado ha ordenado dar de baja en lo que va del año a unos 30 camiones que ya tenían más de 10 años circulando y cumplieron su vida útil, de los cuales por cierto ninguno ha sido reemplazado.

“Y eso está en la ley, para la circulación de estas unidades, porque algunas ya lo rebasaron y esa es una realidad“, dijo.

Finalmente Roberto Mora estimó que entre un 10 y 15 por ciento del parque vehicular de los cerca de 720 camiones que brindan servicio a diario a más de 400 mil usuarios ya están en su vida límite y tendrán que ser reemplazadas por ley.