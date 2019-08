Fallo de SCJN debería terminar con Ley Provida: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del aborto en casos de violación podría dar por terminada la iniciativa de Ley Provida, consideró el diputado local Jorge Saucedo Gaytán.

“Probablemente sí. Yo en lo particular aplaudo esta determinación, pues son tiempos de apoyar los derechos de las mujeres”, comentó en entrevista.

La mayoría panista en el Congreso de Aguascalientes ha venido pugnando una legislación de blindaje a la vida “desde la fecundación”. No obstante, el lunes último la Suprema Corte avaló por mayoría legalizar el aborto en todo, para víctimas de abuso sexual.

“Es obvio que hay la intención de los compañeros de Acción Nacional por su iniciativa, yo lo respeto. Pero vamos a ver qué pasa”, agregó el también presidente de la comisión de Gobernación del Legislativo.

– ¿A usted le han remitido la propuesta como presidente de la comisión?

– Al parecer la intención es de volverla a presentar.

Saucedo Gaytán resaltó que con esta decisión, el sector salud del estado tendría la obligatoriedad de contar con médicos para que atiendan estos casos y las mujeres no deban trasladarse a otras entidades.

“Desde el Congreso vamos a trabajar para que así suceda”, agregó.