Fallo a favor de Paco Chávez no es lo que se esperaba: fiscal anticorrupción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Fiscal especializado en combate a la Corrupción, Jorge Mora, reconoció que la decisión de no vincular a proceso al ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, no era lo que se esperaba.

Luego de que en esta mañana un Juez de Control y Distrito determinara no vincular a proceso a Paco Chávez Rangel, el fiscal Mora mencionó en entrevista con los medios que a partir de esta decisión, de determinará si se apela la determinación del Juez de Control o si se seguirán con más investigaciones en contra del ex funcionario.

Para realizar la apelación, se tiene un plazo de cinco días.

“Es un golpe en el sentido del trabajo de investigación que se ha hecho y que tendremos que continuar con las investigaciones para poderlas llevar a cabo, definitivamente no es un resultado que nosotros hubiéramos esperado, consideramos nosotros que existían los elementos suficientes para llevar a cabo la vinculación a proceso pero hay que ser respetuosos con las consideraciones del juez”, señaló.

De igual manera, Jorge Mora consideró que incluso las pruebas mostradas por parte de la defensa de Paco Chávez no acreditan que realmente se haya obtenido un servicio por parte del despacho de Juan Collado, aunque reiteró, es un tema que deberá verse en las investigaciones.

Por último, el fiscal especializado añadió que actualmente se tienen en investigación 93 carpetas de 113, donde 6 ya fueron judicializadas y 20 resueltas, pero en ninguna se han finalizado con vinculaciones a proceso.