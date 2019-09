Fallece líder de la banda “The Cars”

Redacción

Estados Unidos.-El mundo de la música se encuentra de luto, tras el fallecimiento de Ric Ocasek, productor y líder de la banda de rock The Cars.

Ocasek fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York dijo que los agentes que respondieron a una llamada al 911 encontraron a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 4:00 horas de la tarde este domingo.

Aseguran que no había signos de asesinato y que el médico forense debía determinar la causa de la muerte.

Uno de sus más importantes éxitos fue “Just What I Needed”, “Shake It Up” y “Drive”.

Con información de TV Azteca