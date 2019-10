Facebook blindará información de procesos electorales en todo el mundo

Redacción

Estados Unidos.-El entorno globalizado obliga a empresas a tomar medidas relacionadas con los procesos electorales en el mundo.

Facebook anunció el lunes pasado varias iniciativas para proteger los procesos electorales en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Las eleciones han cambiado significativamente desde 2016 y Facebook también ha cambiado”, dijo Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, en una llamada telefónica con periodistas el lunes, 21 de octubre. Durante la llamada también estuvieron presentes el vicepresidente de integridad de la red social, Guy Rosen; el director de políticas de ciberseguridad, Nathaniel Gleicher; el director de gestión de producto, Rob Leathern y la directora de políticas públicas para las elecciones globales, Katie Harbath.

Tras demostrarse la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, la red social dijo estar aumentando esfuerzos para evitar que malos actores interfieran en los procesos electorales no solo de Estados Unidos, sino en todo el mundo. En la conferencia, Zuckerberg indicó que actualmente más de 35,000 personas trabajan en seguridad y que la empresa actualmente destina “miles de millones de dólares” al año a este rubro.

Zuckerberg también habló sobre las medidas que la compañía está tomando contra los sitios con comportamiento falso o no auténtico (acción que en inglés se le conoce como coordinated inauthentic behavior) grupos que suelen distribuir información falsa.

De acuerdo con la compañía, en los últimos tres años han removido más de 50 redes de desinformación y, según Gleicher, durante la mañana del lunes 21 de octubre fueron removidas cuatro redes que tenían como objetivo las elecciones en Estados Unidos, América Latina y África del Norte. “Trabajamos constantemente para detectar y detener este tipo de actividad porque no queremos que nuestros servicios se utilicen para manipular a las personas”, escribió Gleicher en un comunicado de prensa. La compañía también anunció el llamado Facebook Protect, un programa que pretende brindar mayor protección a candidatos ––y miembros de un partido–– para evitar que sean víctimas de hackeos.

Con un enfoque en los usuarios, Zuckerberg anunció la implementación de nuevas funciones en Facebook con el fin de ofrecer mayor transparencia permitiendo a los usuarios saber quién está detrás de una Página.

“Queremos ayudar a las personas a comprender mejor las fuentes de contenido de noticias que ven en Facebook para que puedan tomar decisiones informadas sobre lo que están leyendo”, se puede leer en una publicación dentro del blog de Facebook en donde explica que a partir de noviembre se empezarán a etiquetar los medios de comunicación que están bajo el control editorial total o parcial de un gobierno.

Igualmente, el contenido en Facebook e Instagram que sea reportado como falso o parcialmente falso por verificadores de datos externos ––como lo son los medios Animal Político y la agencia de noticias AFP, en el caso de México–– será etiquetado para que los usuarios puedan “decidir por ellos mismos qué leer, creer y compartir”. Estas etiquetas mostrarán que la información es considerada como falsa y el usuario podrá leer más sobre el porqué fue evaluada así esta información. De forma simultánea, se disminuirá la distribución de las publicaciones marcadas para evitar viralizar información errónea.

Durante la llamada se habló que los malos actores son una tendencia no solo a nivel Estados Unidos, sino que es algo que afecta al mundo entero, por lo que estas medidas también serán aplicadas en otros países. Por medio de un correo electrónico, Facebook indicó que estas funciones estarán disponibles en Estados Unidos desde hoy y llegarán a otros países en las próximas semanas.

El anuncio sobre las nuevas medidas con miras en las elecciones de 2020, viene justo después de que Zuckerberg diera un discurso sobre la libertad de expresión en donde indicó que las compañías de tecnología no deberían ser los jueces sobre qué información es considerada verdadera y que la empresa no censuraría a los actores políticos que mienten en su publicidad.

Con información de Cinet