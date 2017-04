Eyaculación femenina, ¿mito o verdad?

sumedico.com

Es común pensar que los hombres son los únicos que eyaculan al tener una relación sexual, pero ¿y las mujeres?, ¿también pueden lograrlo?

La máster en sexualidad Edelmira Cárdenas, dice que esto sí es posible, solo que obviamente, no se predice de la misma manera.

Explica que esto es muy visto en las películas eróticas o pornográficas, donde se muestra a una mujer que expulsa grandes cantidades de fluidos similares al semen; sin embargo, en la comunidad médica aún hay mucha controversia porque se considera que este líquido se debe a incontinencia urinaria.

Entonces, ¿por qué se llama eyaculación femenina, si los hombres son los únicos que tienen esa capacidad? Según la especialista, las mujeres también cuentan con esa capacidad.

“Se habla de eyaculación porque el liquido que la mujer expulsa, tiene propiedades muy parecidas a la masculina, que es la fosfatasa ácida y glucosa, aunque también tiene muy pocas cantidades de orina”, explicó.

Añadió que el líquido puede contener orina porque sale por el conducto urinario, pero realmente se segrega en unas glándulas conocidas como skene que produce la salida del liquido al llegar al momento del orgasmo.

La cantidad expulsada, depende de cada mujer porque por una parte puede ser mucho y por otras pequeñas gotas, al igual que los hombres, lo que no debe representar estrés o angustia por no sacar mucho, pues esto no es signo de satisfacción sexual.

¿Cómo lograrlo?

La sexóloga explica que lograrlo no es difícil aunque puede ser tardado, por lo que da los siguientes consejos.

1. No te estreses: el hecho de que expulses o no ese líquido, no te hace mejor o peor amante, además de que no te da más orgasmos.

2. Conoce tu cuerpo: la mejor forma de saber lo que nos provoca más placer y lo que no, es masturbándote, ya que así le enseñas a la otra persona lo que quieres que te haga.

3. Suelta el cuerpo: al momento de tener el orgasmo, lo primero que se hace es contraernos por el miedo de que va a salir orina, por lo que debe evitarse. Hacer esto también inhibe la capacidad de tener un buen orgasmo, así que no te estreses y deja que todo fluya con normalidad.

4. No dejes de lado el juego previo: ten con tu pareja un buen tiempo de besos, cachondeo y estimulación, porque el nivel de excitación, comienza desde el momento en que se acerca la pareja para tener sexo.

5. Prueba otras posiciones: busca la postura que ayude a estimular más el punto G, es decir en donde te excitas más.

6. Utiliza juguetes: los vibradores pueden ser muy útiles, especialmente si se combinan con las manos, besos y caricias.

7. Mántente relajada: no te estreses por lograrlo, porque si no disfrutas y te dejas llevar, la eyaculación no va a ocurrir porque no estás lo suficientemente excitada.

Lo más importante es no dejarse llevar por lo que se ve en las películas, ese momento cuando las personas expulsan grandes cantidades de líquidos, pues esas personas que lo hacen, son escogidas por casting.

“No tomen como referencia lo que sale en los medios o las películas. Lo que tienes que tomar en cuenta es tu cuerpo, lo que sientes, cómo lo sientes, cómo puedes mejorar la sensación”, concluyó.