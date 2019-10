Extraña que Aguascalientes haya sido seleccionado para sede de Cannsalud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para el secretario general de gobierno estatal, Enrique Morán Faz, la propuesta para que Aguascalientes sea sede de la empresa reguladora de la producción y venta de cannabis con fines lúdicos, que promovió el diputado federal de MORENA, Mario Delgado, resulta extraña, ya que la entidad nunca se ha destacado por ser un estado productor o de alto consumo.

Por lo pronto, el gobierno estatal no ha sido notificado por los legisladores federales de MORENA, ni por la administración federal, para que se concrete la instalación de “Cannsalud” en la entidad, por lo que darán continuidad al tema.

“Nosotros no tenemos ninguna información oficial, lo decía que prefería no especular porque primero se nos dijo que venía la Conade, luego otra institución federal, pero en firme no tenemos ninguna propuesta del gobierno federal para este Cannsalud”, añadió.

No obstante, Morán Faz manifestó su preocupación de que, al instalarse Cannsalud en Aguascalientes, se puedan elevar los índices de consumo de la marihuana o de otras drogas, así como el nivel de delincuencia.

“Hoy escuchaba una explicación que daba el director de los Centros de Integración Juvenil, quien dijo que si usted le facilita al joven el consumo de mariguana, en dos o tres meses estará buscando otra droga más agresiva, así de simple”, finalizó.