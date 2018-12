Explosión ilumina de azul brillante el cielo de Nueva York

Tribuna

Nueva York, EU.- Esta noche en Twitter, comenzaron a circular videos y fotografías de una misteriosa luz azul que ilumino el cielo en Nueva York.

Algunos de los pobladores reportaron que se trataba de una posible explosión, mientras que otros se preguntaban de qué trataba esta luz.

Video of that explosion from Rego Park, Queens. #Queens pic.twitter.com/gmZEvoIGcd

— Rich Villodas (@richvillodas) December 28, 2018