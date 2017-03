Explosión de pipa de gas en Celaya deja un muerto y tres heridos

Redacción

Celaya, Gto.- Pánico y temor de una tragedia de grandes dimensiones dejó la explosión de una pipa que transportaba gas en una zona habitacional de esta localidad.

Una pipa cargada con más 30 mil litros de combustible explotó sobre el kilómetro 45 de la autopista Querétaro-Salamanca, a la altura de la colonia Parque Galaxias.

El saldo fue de un policía federal que murió arrollado por un vehículo de emergencias cuando el oficial apoyaba en labores de tránsito, las otras tres personas resultaron intoxicadas de gravedad y un número considerable de pérdidas materiales.

Hasta el momento se contabilizan 18 viviendas y decenas de automóviles consumidos por el fuego.

“En el lugar se percata que el tanque tiene una capacidad de 32 mil 500 litros con el número de identificación del rubro 1203, que corresponde a combustible para motores de gasolina y rectificado que es Magna, trasportaba gasolina Magna”, señaló Irán Álvarez, director de Protección Civil de Celaya.

De acuerdo con Protección Civil, el accidente ocurrió después de que uno de los tanques de una pipa de doble remolque se soltó y se impactó contra viviendas y vehículos.

El tanque explotó causando daños a las viviendas cercanas, así como a 5 vehículos estacionados en la calle Arenal de la colonia Parque Galaxias.

“Son 5 viviendas las que presentan un daño total, 13 con un daño superficial”, indicó Ramón Lemus, alcalde de Celaya.

Por la magnitud del incendio, más de 250 personas fueron desalojadas.

“No, no dejan ingresar a mi inmueble, no sabemos, no nos dan ninguna explicación. Me llamaron que están en activación por un incendio, algo así”, dijo Mariana, vecina de la zona.

En el lugar, equipos de emergencia y bomberos de varios municipios, así como elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal, trabajaron por espacio de tres horas para controlar el fuego.

Personal de Pemex y Protección Civil continúan con los trabajos para sustraer el combustible que quedó en el autotanque y las maniobras podrían llevarse varias horas.

Un Policía Federal murió atropellado al momento de realizar maniobras de abanderamiento en la autopista Querétaro-Salamanca.