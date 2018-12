Existen más de 100 fraccionamientos sin municipalizar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Estima la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento del Territorio (SEGUOTE) en poco más de 100 el número de fraccionamientos en todo el estado que están sin municipalizar.

El funcionario indicó que se trata de desarrollos donde no se ha concluido con la prestación de todos sus servicios, careciendo total o parcialmente con los servicios de agua, luz o recolección de basura, por citar algunos.

Reveló que en lo que va del año la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano ha aprobado 38 desarrollos donde no fueron aprobados hasta que no cumplieron en su totalidad con la normatividad exigida.

“Estos desarrollos están concluidos al 100% donde además la autoridad les da un acompañamiento para que cumplan con sus obligaciones”.

En el caso de aquellos fraccionamientos que no están municipalizados, dijo que se trata de herencias del pasado donde no se cumplieron con trámites tan simple como darle seguimiento a los dictámenes para entregarlos a los municipios para los servicios.

Aseguró que se han erradicado vicios del pasado en el sentido de que ahora cualquier fraccionamiento deberá concluirse con todos sus trámites hasta la entrega a municipios y en el caso de los ya existentes se está tratando de incentivar a los empresarios o empresas que realizaron esos desarrollos a que cumplan con todo lo requerido ya que solo están actuando en perjuicio de los habitantes de esos fraccionamientos que ya comercializaron.