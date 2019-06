Existe riesgo de quitar concesión al estado de no realizar libramiento poniente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Delegado de la Secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT) Gregorio Ledesma, aceptó que si existen riesgos de que a final de cuentas se quite al estado la concesión otorgada para el libramiento poniente si no se realiza la obra.

-¿No hay un plazo, es decir si no se hace la construcción del libramiento que se le quite la concesión al gobierno?

-Espero que no.

-¿Pero si existe esa posibilidad?

-Claro, puede tener cualquier tipo de problemas, pero la voluntad propia del señor gobernador es de llevarla a cabo, y no es fácil ya que trae dos administraciones atrás que no se hizo, pero por parte de la secretaria se le están dando todas las facilidades para que se lleve a cabo.

Tras informar que tiene entendido que todo está listo para arrancan este año, consideró que la construcción llevaría de uno a dos años cuando menos.

El funcionario federal, refirió que en lo que compete a su área, la ingerencia que tienen en la parte de los estudios está prácticamente lista, donde todavía hace unas semanas se estuvo en la Ciudad de México con el Secretario de Obras Públicas para afinar detalles.

Apuntó que hay voluntad del gobierno estatal para concluir esta obra, aunque se sabe que tenían problemas de juicios con los concesionarios, sin embargo también lo que se conoce por parte del jefe del ejecutivo Martín Orozco, es que lo iniciará a finales de año.