Exigen fans de Game of Thrones remake de la temporada 8

Aunque el próximo domingo se transmitirá el episodio final de Game of Thrones, el impacto de esta serie de HBO no se deja de sentir, especialmente entre el público, pues cierto sector no ha estado satisfecho con la octava temporada y están pidiendo que se repita su producción.

Si bien, cada uno de los capítulos se han posicionado como tendencia en redes sociales y recibido un enorme seguimiento en los medios de comunicación, hay que reconocer que mucho de este alcance se debe a ‘errores’ o fallas identificadas por los espectadores.

No se puede negar que Game of Thrones es uno de los productos de la industria del entretenimiento que más impacto han tenido en la cultura pop en la última década, el engagement que ha logrado con el público es de un nivel que pocas producciones han disfrutado en la historia.

Sin embargo, hay que reconocer que la octava temporada ha polarizado la opinión de la gente -en particular del episodio dos al cinco-, hay fans que defienden lo mostrado en los cinco episodios que se han transmitido, pero hay otro sector que no ha dudado en expresar su inconformidad tanto en redes sociales como a través de otras plataformas.

Sucede que un grupo de personas han creado una petición en Change.org para exigir a HBO que se vuelva a realizar toda la octava temporada de GOT, y ha encontrado respuesta pues al momento de redactar esta nota ya acumulaba más de 400 mil firmas.

