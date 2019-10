Exigen empresarios mano dura contra delincuencia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras criticar las buenas intenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió a los delincuentes portarse bien a reserva de acusarlos con sus “abuelitas o mamás”, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) Pedro Gutiérrez Romo, exigió mano dura y castigos severos contra quien delinca.

-¿Pero dicen que con acusarlos con su mamá tienen no?

-Bueno (…), a mí me vale porque mi mamá ya se murió hace tiempo, pero eso no funciona.

Reiteró en que la única forma en que se puede combatir a la delincuencia es mediante la aplicación de la ley de manera puntual, sin reservas.

“El problema no es cambiar leyes, el problema es el aplicarlas como están, vemos que endurecieron el delito del secuestro y el robo a vehículos ¿y?, los delitos se incrementaron, entonces tampoco ha funcionado”.

Advirtió de un país enardecido e inconforme por todo lo que está ocurriendo, con una delincuencia desatada que ha quedado de manifiesto con la más reciente masacre en contra de policías municipales en Michoacán.