Exigen activistas datos de cadáver de aguascalentense en tráiler de Jalisco

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-La semana pasada se hizo pública información referente al caso del tráiler localizado en Jalisco donde se encontraron personas sin vida no identificadas, esta información hacía mención de que, producto de distintas pruebas genéticas, el cuerpo de una persona de Aguascalientes había sido identificado, las notas y también las declaraciones del Fiscal del Estado indicaban que la familia de la persona ya había sido contactada.

Resultan, producto de las notas y declaraciones, una serie de dudas de Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de Aguascalientes y que acompaña el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, esto ante la falta de comunicación entre las familias y las autoridades, ya que si bien nos adherimos al respeto del derecho a la protección de datos personales y la no revictimización de la familia de la persona identificada, resulta fundamental que se informe referente a cuál de todos los procesos de toma de muestras pertenece la identificación del cuerpo y en consecuencia, las Familias de personas desparecidas en el Estado puedan ser informada del seguimiento respecto a las pruebas genéticas que a ellas se les hicieron.

Que las autoridades les confirmen personalmente que su familiar no fue identificado en los cuerpos localizados en Jalisco. Necesitan información y certezas que no llegan.

Pese a distintos mensajes institucionales emitidos por distintas autoridades que apuestan por transparencia, comunicación y diálogo, la información brindada a las familias sigue resultando insuficiente, generando mayor incertidumbre para ellas, que debido a la ausencia de alguna autoridad que se comunique, tienen que recurrir a otras formas de información a fin de encontrar elementos que les permitan conciliar la angustia y desesperación, y, entonces, continuar la búsqueda.

Es urgente que las autoridades se comuniquen con las familias, que establezcan un diálogo que ofrezca certezas, por ello instamos a las instancias correspondientes a:

Informar a las familias sobre el seguimiento a las pruebas genéticas que se les realizaron en Jalisco.

Comunicarse directamente con cada una de las familias de los casos del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de Aguascalientes a fin de informarles si su familiar fue localizado, o no, en el caso del tráiler de Jalisco.

Establecer canales de comunicación que, en casos de incertidumbre como este, informen y actualicen a las familias.

Hace falta información, hacen falta mecanismos que otorguen certezas y no revictimicen a las familias de personas desaparecidas en el Estado.