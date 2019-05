Exige PRI poner atención en todos los municipios por elecciones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario poner atención en materia de seguridad para los once municipios que tendrán elecciones, solicitó Elsa Amabel Landín Olivares, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso del Estado.

Lo anterior, después de incidentes en el municipio conurbano de San Francisco de los Romo, en donde recientemente hubo enfrentamientos físicos entre militantes del PRI y de Morena.

“Tenemos que recordarle a la población que le toca analizar si tiene agua, si tiene alumbrado, temas que le tocan a un presidente municipal. La gente merece más que una despensa”, apuntó Landín en entrevista.

– En el caso de San Francisco, ¿se tiene que poner especial atención, pues no es la primera vez que sucede?

– Yo creo que debemos de poner especial atención en todos los municipios y sobretodo en aquellos donde el partido gobernante se ve perdido.

La legisladora tricolor consideró como “lamentable que las campañas se salgan de contexto y sea genere esta violencia política de género en San Francisco”.

Las elecciones por las once alcaldías de Aguascalientes se celebrarán el próximo 2 de junio.