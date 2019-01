Exige PRI – Ags a gobernador no armar un gabinete de amigos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia estatal del PRI exigió al gobernador panista Martín Orozco Sandoval no crear un gabinete en base a amistades. Enrique Juárez Ramírez, líder del tricolor, indicó que ello no es la mejor manera de obtener resultados.

“La vida pública nos ha enseñado que no hay que gobernar con los amigos. Sino gobernar con los políticos, servidores públicos o empresarios que verdaderamente le aporten al estado”, puntualizó Juárez Ramírez en entrevista colectiva.

Lo anterior, después que en días pasados el ejecutivo incorporó a su gabinete a Paulo Martínez y Jorge López, ambos ex dirigentes estatales del PAN, quienes fueron colocados en áreas claves como Desarrollo Social y el Patronato de la Feria de San Marcos, respectivamente.

El presidente del PRI Aguascalientes puso en duda la transparencia política de los nuevos funcionarios. “Son personajes que han estado en la vida pública y sabemos que no han actuado del todo bien o que traen pendientes”.

Enrique Juárez abundó que el desempeño general del gabinete estatal ha sido irregular. “Tenemos personajes grises y se ve en los logros del gobierno de Aguascalientes”.