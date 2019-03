Exige PAN trabajo parejo entre Fiscalías

Gilberto Valadez

Trabajo equitativo entre las dependencias de justicia tanto federal como estatal, exigió el diputado panista Guillermo Alaniz de León.

El también presidente de la comisión de Justicia del Congreso señaló que en torno a recientes sucesos de violencia en la ciudad, se pedirá la colaboración de la Fiscalía General de la República y no dejen sola a la Fiscalía local.

“La invitación es pareja, a una colaboración. Aunque este tipo de hechos los ligan a cuestión de narcotrafico que son de índole federal, el llamado es a colaborar y se reduzcan los casos. No sólo en Aguascalientes, sino a nivel nacional”, apuntó.

En las últimas semanas en Aguascalientes se han registrado ejecuciones en calles de la ciudad, así como el hallazgo de cuerpos descuartizados.

Alaniz de León hizo hincapié en que no se puede permitir que los hechos se vuelvan cotidianos.

“Que se haga un seguimiento puntual y no permitir que esto se hagan costumbre”, comentó.

– ¿No están distraídos los gobiernos del PAN estatal y municipal en su proceso interno?

– Yo digo que no y si hay algo que se deba esclarecer, yo pediría que ustedes lo hagan patente.

Actualmente el PAN Aguascalientes se encuentra en un proceso interno para la elección de su candidatura para la renovación de la presidencia municipal.