Exige Juárez pruebas de que ex gobernador este metiendo mano en Morena

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Exige el Presidente del PRI, Enrique Juárez que quien tenga pruebas de que el ex gobernador Carlos Lozano y la ex candidata al Senado de la república, Lorena Martínez tienen metidas las manos en otros partidos políticos, entre ellos Morena, las presenten para actuar en consecuencia.

El dirigente tricolor sostuvo que hasta el momento no se tiene ninguna denuncia, ni mucho menos ningún expediente abierto en contra de ambos personajes, quienes siguen perteneciendo al tricolor,my donde tienen una participación de manera activa al interior del instituto político.

“Hemos escuchado mucho todo ese tipo de cosas en la calle, en columnas, pero pues solicitaríamos que nos hicieran llegar las documentales correspondientes para poder proceder, si es que existiera algo”.

Consideró que se trata de rumores de cara a la contienda electoral en marcha provenientes de los contrarios, aunque remarcó que ambos personajes han expresado su lealtad al partido.