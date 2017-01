Exige bancada del PAN cancelar plazas docentes irregulares en Ags.

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Deben cancelarse las plazas docentes que hayan sido otorgadas de manera incorrecta y como un pago de favores, estableció el diputado Guillermo Alaniz de León, líder de la fracción panista en el Congreso del Estado.

El legislador consideró que está en manos del actual gobierno que encabeza el también panista Martín Orozco Sandoval iniciar una revisión y, en su caso, acudir a los tribunales contra quien resulte responsable.

“Definitivamente el ejecutivo tendrá que hacer la demanda correspondiente. Si se otorgaron de manera no licita o que no corresponde a los procedimientos tendrá que hacer la denuncia pues aún está en la etapa de recepción. El Congreso del Estado exhortará a los funcionarios y al titular del IEA para que proceda conforme a derecho y para poder esclarecer si no son para pagos de favores”, apuntó Alaniz de León.

– ¿Se deben eliminar las plazas si se comprueba que fueron otorgadas de manera ilícita?

– Definitivamente, es una exigencia que le haremos al IEA para que proceda y dar seguimiento en su momento a la demanda, ya que es un sentir ciudadano.

El pasado gobierno estatal del priista Carlos Lozano de la Torre habría repartido más de 700 plazas docentes del Instituto de Educación. Pero se estima que medio centenar de estas fueron a manos de militantes del PRI y gente vinculada al partido.

Por otra parte, el coordinador de la bancada del PAN adelantó que este jueves se subirá al pleno la aprobación de la convocatoria para la designación del nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización.

“Se pospuso una semana por petición de algunos diputados para hacer ciertas correcciones. No fueron muchas, sólo de manera sencilla y ahora se pondrá a consideración del pleno”, apuntó.

Alaniz confirmó que se eliminó el candado de que los aspirantes fuesen militantes de algún partido político, “hubo la propuesta desde la Comisión de Vigilancia, pero el tema es un derecho de cada ciudadano que no podemos poner en las bases. Lo que sí se avaló fue que el postulante no sea o haya sido presidente de algún partido político”.