Exige Báez a CDM del PAN no adelantar preferencia por Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que los comités municipales del Partido Acción Nacional no se adelanten en definir candidaturas para las próximas votaciones, exigió Gustavo Báez Leos, presidente estatal del blanquiazul.

Lo anterior en referencia a las declaraciones de José Juan Sánchez Barba, líder del PAN en el municipio de Aguascalientes, quien se pronunció porque la actual alcaldesa Teresa Jiménez se reelija.

“Como presidente del PAN hago un llamado a todos los presidentes de comités municipales que mantengamos la calma y la cordura. Nosotros no podemos poner preferencia por ningún candidato”, enfatizó Báez Leos en entrevista.

Hace un par de semanas, en conferencia de medios, Sánchez Barba calificó a Jiménez como perfil idóneo para ser la abanderada panista por la alcaldía de la capital.

“Debemos ser institucionales y ver por el bien del partido. Tere y cualquier panista puede ganar y así lo estaremos viendo”, insistió.

El dirigente estatal dijo que la definición de candidaturas para los cuatro ayuntamientos que gobiernan – Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y San José de Gracia – pudieran definirse a finales de febrero entrante por método de designación.

Las elecciones locales por los once ayuntamientos se realizarán el 2 de junio próximo y sus actuales titulares podrán buscar la reelección.