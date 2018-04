Exige AMLO que también aparezca MariChuy en las boletas

La Jornada

López Obrador cuestionó el desempeño histórico de los órganos electorales en México y señaló que otros candidatos, como Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, no podrán quejarse ahora de las resoluciones del TEPJF, porque personalmente el ex dirigente nacional del PAN tuvo injerencia en la designación de los integrantes de ese órgano jurisdiccional.

“No hay que olvidar que los señores del PRIAN padecen de amnesia porque, ¿quiénes nombraron a los magistrados del tribunal? Cuatro fueron nombrados por el PRI y tres por el PAN, y ahora se están desgarrando las vestiduras porque son muy hipócritas.”

Al preguntarle si no tiene confianza en las autoridades electorales, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia respondió que esta elección no dependerá de ellos, la elección del primero de julio va a depender de los ciudadanos, y va a ser un voto masivo en favor de nuestro movimiento. No va a ser reñida, vamos a ganar, como se dice en el beisbol, por paliza; o como se dice en el futbol, por goliza. (La elección) no se va a decidir en el INE ni en el tribunal, sino en las urnas .

López Obrador encabezó en la ciudad de Jerez un acto agrario para plantear su programa de rescate al campo y la soberanía alimentaria, en el contexto del 99 aniversario del fallecimiento del general Emiliano Zapata, ocurrido el 10 de abril de 1919.

Ahí, López Obrador firmó el Plan de Ayala del Siglo XXI ante más de 5 mil campesinos de un centenar de organizaciones agrícolas, indígenas y rurales, ante quienes se comprometió a devolver a México la soberanía alimentaria que perdió con los gobiernos neoliberales.