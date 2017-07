Exhiben río contaminado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia ambiental están recogiendo la basura que existe en el cauce del Río San Pedro, por otro lado las empresas y la sociedad sigue tirando sus desechos y haciendo descargas clandestinas a tal grado que ahora el Río San Pedro se ha convertido en río de espuma por el nivel de contaminación que tiene.

Así lo relevó el Secretario de la Juventud del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, Jonathan Saúl Hernández, quien exigió a los titulares de las Delegaciones de Semarnat, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua a que no sean negligentes y apliquen las leyes como la aprobada hace un par de años referente a quien contamine que pague y repare el daño”.

Comentó que en un recorrido que hiciera por este cauce a la altura de la salida al municipio de Calvillo se percató que a plena luz del día el Río San Pedro lucía completamente blanco por la gran cantidad de espuma que producía, lo que habla de que las empresas están retando a las autoridades y no respetan las medidas ambientales, “se habla que en todo el cauce del río existen aproximadamente 500 descargas clandestinas, en este punto la prueba ahí está”.

El dirigente ecologista explicó que no es posible que en estos tiempos y siendo uno de los estados más pequeños de México, se tengan estos problemas de contaminación, “siendo pequeño es más fácil dar con los responsables y sancionarlos, si no lo hacen o están coludidos o de plano no saben qué hacer en estos cargos que tanto cuestan a la sociedad”, por lo que exigió que se abran carpetas de investigación para sancionar a los responsables, no importa que sean grandes empresarios o sociedad civil.

Jonathán Saúl Hernández, Secretario de la Juventud del PVEM en Aguascalientes exhortó a las autoridades a detectar los puntos de descarga que existen en la entidad a través del uso de drones, “pueden volarlos a cualquier hora y lugar y se verá perfectamente de dónde salen las descargas, sean de casas, empresas, rancherías, entre otros lugares.

Agregó que lamentablemente los jóvenes al no estar rehabilitado este lugar, lo usan para drogarse y esconderse en la maleza cuando hacen alguna actividad delictiva, ya que en el recorrido se pudo detectar que había ropa tirada, botellas, cajetillas de cigarro, entre otros desechos más.