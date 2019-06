Exbaterista de Guns N´Roses se clava un cuchillo en el estómago

Tribuna

Los Ángeles, EU.- El ex baterista de Guns N ‘Roses, Steven Adler, fue internado por apuñalarse a sí mismo en el estómago en su casa en Los Ángeles, según publicó el portal de noticias TMZ.

Al parecer el teléfono de emergencias 911 recibió una llamada desde la casa del rockero este jueves por la tarde para avisar de un “apuñalamiento”. La Policía y la emergencia médica que se trasladaron a la vivienda encontraron a Adler con una puñalada en el estómago.

Las autoridades del sanatorio a donde fue derivado informaron que “su vida no corre peligro”. La Policía no cree que haya nadie más que el músico implicado en la agresión y no descarta que la autolesión haya sido fruto de la misma adicción a las drogas por la que fue expulsado de la banda en 1990.

Steven Adler, el baterista original de los Guns está distanciado de la banda desde hace años y culpa de eso al vocalista. El músico afirma que tanto él como otros miembros fueron echados de la banda porque “Axl Roses quería tomar el control de todo”.

Aquí la nota: Tribuna