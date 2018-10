Exalcalde de Jesús María buscará la presidencia municipal en 2019

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El exalcalde panista de esta demarcación, José Luis Mares Medina, expresó abiertamente que buscará nuevamente ser edil de este municipio en las próximas elecciones municipales.

En entrevista con este diario digital, Mares Medina aseguró que él y el grupo denominado “Unidos por Jesús María”, buscarán tener la alcaldía de esta demarcación por la vía independiente, aunque no descartaría las invitaciones de algún partido político.

“Efectivamente, yo he manifestado en las redes sociales que sí, es mi intención buscar contender por la alcaldía. Ahora estamos en un grupo que se llama “Unidos por Jesús María”, somos varias personas que queremos buscarla (…) Mi intención es hacerlo ahora por la vía independiente, claro, no me cierro a que más adelante algún partido político nos haga una invitación, pero ahorita es por la vía independiente”, explicó.

Con lo anterior, el galeno señaló que es importante un cambio dentro de Jesús María para sanear las cuestiones de drogadicción, inseguridad y servicios públicos que han aquejado a este municipio en los últimos años.

“Yo tengo la experiencia en muchísimas cosas y yo creo que puedo hacer mucho por Jesús María. (…) Yo espero convencer a la gente, ya mucha gente me conoce, me han estado manifestando su apoyo y sé que la gente se va a acordar en su momento de lo que yo alcancé a hacer, si vengo de ese partido que señala (Acción Nacional) y gracias precisamente al momento que yo llegué, logramos que Jesús María tomara otro rumbo”, dijo.

José Luis Mares Medina fue alcalde de Jesús María en el periodo 1999-2001, representando entonces al Partido Acción Nacional y posteriormente fue funcionario en el trienio del priista, Gregorio Zamarripa Delgado (2008-2010).